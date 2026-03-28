Shkup, nesër regjim i posaçëm i komunikacionit

Shkup, nesër regjim i posaçëm i komunikacionit

Nesër në Shkup do të vendoset regjim i posaçëm i komunikacionit për shkak të mbajtjes së një gare atletike, njoftojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme (MPB).

Sipas njoftimit, më 29 mars 2026, me fillim nga ora 10:00, do të zhvillohet një garë në gjatësi prej 10 kilometrash. Itinerari i garës do të nisë nga Vodno e Mesme, do të vazhdojë përgjatë rrugës rajonale R2138 deri te parkingu i manastirit Shën Pantelejmon dhe do të kthehet në të njëjtën rrugë.

Për mbarëvajtjen e ngjarjes, Njësiti për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor do të ndërmarrë masa për regjim të posaçëm të trafikut, ndërsa qarkullimi i automjeteve do të ridrejtohet nëpër rrugët alternative.

Nga MPB apelojnë qytetarët që të respektojnë udhëzimet e nëpunësve policorë në zonat ku do të zhvillohet gara.

Të ngjajshme

Presidenti iranian u bën thirrje vendeve të rajonit të mos lejojnë “armiqtë të zhvillojnë luftën” nga territoret e tyre

Presidenti iranian u bën thirrje vendeve të rajonit të mos lejojnë “armiqtë të zhvillojnë luftën” nga territoret e tyre

Sulmi SHBA-Izrael godet kompleksin e metanolit në provincën Bushehr të Iranit

Sulmi SHBA-Izrael godet kompleksin e metanolit në provincën Bushehr të Iranit

Rusia do të ndalojë eksportet e benzinës nga prodhuesit vendas nga 1 prilli

Rusia do të ndalojë eksportet e benzinës nga prodhuesit vendas nga 1 prilli

Zelenskyy kërkon naftë dizel nga vendet e Lindjes së Mesme në këmbim të ndihmës kundër raketave iraniane

Zelenskyy kërkon naftë dizel nga vendet e Lindjes së Mesme në këmbim të ndihmës kundër raketave iraniane

Kryediplomati turk: Sulmet e paligjshme ndaj Iranit po e shtyjnë rajonin drejt një lufte më të gjerë

Kryediplomati turk: Sulmet e paligjshme ndaj Iranit po e shtyjnë rajonin drejt një lufte më të gjerë

Sot marsh për viktimat e diskotekës “Pulse” në Koçani

Sot marsh për viktimat e diskotekës “Pulse” në Koçani