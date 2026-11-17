Shkup: Ndërprerje të energjisë elektrike dhe ujit në disa zona
EVN Maqedoni njofton se sot (17 nëntor), disa zona të Shkupit dhe rrethinës do të mbeten pa energji elektrike për shkak të ndërhyrjeve të planifikuara në rrjetin elektrik.
Ndërprerjet do të realizohen sipas këtij orari:
- 08:00 – 15:00: Konsumatorët në rrugën drejt fermave në Jurumleri, rrugën 27 në Ilinden dhe kompanitë përreth.
- 09:00 – 16:00: Një pjesë e konsumatorëve në Petrovec, pranë shkollës dhe postës, si dhe në Euroitaliaj, fshatin Rzhanichinë, Radio Far Rzhanichinë, Ivanov Rzhanichinë dhe Maklab Rzhanichinë.
- 09:00 – 14:00: Një pjesë e rrugës Anastast Kocarev, në komunën Gjorçe Petrov.
- 12:00 – 15:00: Një pjesë e konsumatorëve në rrugën “11 Tetori”, nr. 46, në komunën Qendër.
Ndërprerje edhe e furnizimit me ujë
Ndërkohë, Qendra Rajonale për Menaxhim me Kriza në Shkup njofton se për shkak të një defekti në valvulën me diametër F-80 mm, në rrugën “Partenie Zografski” nr. 89, do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë.
Pa ujë do të mbeten konsumatorët në një pjesë të rrugëve “Partenie Zografski”, “Perisha Saveliq” dhe “Aco Karamanov”.
Ndërprerja e furnizimit me ujë do të fillojë në orën 08:30 dhe do të zgjasë deri në përfundimin e sanimit të defektit.