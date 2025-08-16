Shkup: Mori para për të ndikuar në procedurat gjyqësore, hetim kundër një personi
Një prokuror publik nga Prokuroria Themelor Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit lëshoi urdhër për zhvillimin e një procedurë hetimore kundër një personi të dyshuar për veprën penale – Marrja e shpërblimit për ndikim të paligjshëm.
Nga prilli deri në gusht të këtij viti, i dyshuari mori shpërblim prej 10,000 eurosh për të përdorur ndikimin e tij të supozuar për të ndërhyrë për të kryer një veprim zyrtar që nuk duhej të ishte kryer, pra për të ndikuar gjoja në vendimet në procedurat gjyqësore civile para Gjykatës Themelore Civile të Shkupit dhe Gjykatës së Apelit të Shkupit.
Një dëshmitar-denoncues i cili është menaxher i një personi juridik në procedurën civile, filloi të merrte informacione se pala kundërshtare në proces gjyqësor po ushtronte ndikim serioz mbi gjyqtarët që vendosnin në procedurat e shkallës së parë dhe të dytë duke dhënë ryshfet për të marrë vendime në favor të tyre. Duke dashur të verifikonte një informacion të tillë, ai mori kontakt nga i dyshuari përmes një të njohuri të tij, një gjyqtar në pension, i cili iu prezantua si “person që e njeh situatën në gjykata dhe është i afërt me gjyqtarët nga Gjykata e Apelit të Shkupit”.
Dëshmitari dhe vëllai i tij u takuan me të dyshuarin, i cili u kërkoi drejtpërdrejt 16,000 euro për të përfunduar mosmarrëveshjen në favor të personit juridik – kompanisë familjare të dëshmitarit. Ai i siguroi ata se pala tjetër kishte ofruar shuma shumë më të larta, por gjyqtarët nuk donin të përfshiheshin në diçka që nuk ishte e bazuar ligjërisht.
Meqenëse dëshmitari i tha se nuk mund të siguronte kaq shumë para menjëherë, ata ranë dakord për një pagesë në tre këste. Më 30 prill, duke ndjerë se nuk kishte zgjidhje tjetër, dëshmitari i dha të dyshuarit 5,000 euro, pas së cilës i dyshuari e siguroi atë të mos shqetësohej për rezultatin dhe ata ishin në komunikim rreth procedurës gjatë gjithë periudhës. Gjatë asaj periudhe, dëshmitari vendosi të raportonte ushtrimin e ndikimit dhe pas pagesës pasuese prej 5,000 eurosh, i dyshuari u lirua menjëherë pas marrjes së parave.
Prokurori Publik sot i paraqiti një propozim gjyqtarit të procedurës paraprake të Gjykatës Themelore Penale në Shkup për caktimin e masës së paraburgimit për të dyshuarin, duke konsideruar se janë përmbushur bazat ligjore.