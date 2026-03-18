Shkup, mbahet ceremoni me rastin e 111-vjetorit të Fitores së Çanakalasë

MARKETING

Në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, Shkup, u organizua një ceremoni me rastin e 18 Marsit, Ditës së Përkujtimit të Dëshmorëve dhe 111-vjetorit të Fitores së Çanakalasë, raporton Anadolu.

MARKETING

Sample Image

Në ceremoninë e mbajtur në ambientet e ambasadës së Turqisë në Shkup, nën kujdesin e ambasadorit turk në Shkup, Fatih Ulusoy, morën pjesë punonjës të ambasadës si dhe përfaqësues të institucioneve dhe organizatave turke në vend.

Ceremonia filloi me një minutë heshtje dhe me intonimin e himnit kombëtar të Turqisë. Atasheu ushtarak i Ambasadës në Shkup, koloneli Recai Yilmaz, në fjalën e tij rikujtoi se sot shënohet përvjetori i një fitoreje epike, kur më 18 mars 1915 ushtria e lavdishme turke i tregoi mbarë botës se Çanakalaja është e pakalueshme.

Duke theksuar rëndësinë e kësaj dite, Yilmaz tha: “Kjo fitore, e arritur me sakrificat e jashtëzakonshme të bijve heroikë të kombit tonë, pavarësisht mungesave dhe pamundësive, i dha frymëzim luftës sonë kombëtare dhe u bë një pikë shumë e rëndësishme në rrugën drejt themelimit të Republikës së Turqisë”.

Ai shtoi se niveli që Turqia ka arritur sot është rezultat i dëshmorëve dhe veteranëve heroikë që kanë rënë në Çanakala, në Luftën e Pavarësisë, në Kore, në Qipro, në luftën kundër terrorizmit dhe në operacionet ndërkufitare.

Pas fjalimeve, këshilltari për Shërbimet Fetare pranë Ambasadës së Turqisë në Shkup, Mustafa Bodur, bëri lutje për dëshmorët.

MARKETING

Të ngjajshme

Kuvendi Qendror i Alternativës vendosi që partia të bashkohet në partinë e re VLEN

Kuvendi Qendror i Alternativës vendosi që partia të bashkohet në partinë e re VLEN

Rezolutë në Kuvend për provimin e jurisprudencës në gjuhën amtare, kërkesë e studentëve të drejtësisë

Rezolutë në Kuvend për provimin e jurisprudencës në gjuhën amtare, kërkesë e studentëve të drejtësisë

Arabia Saudite njofton sulme me raketa në Riad, në qytet ndodhin shpërthime të mëdha

Arabia Saudite njofton sulme me raketa në Riad, në qytet ndodhin shpërthime të mëdha

Derivatet e naftës ulen për dy denarë në RMV

Derivatet e naftës ulen për dy denarë në RMV

ASH-Sela: U konfirmua se Taravari është shërbëtor i këtij sistemi të kapur, do ta ankimojmë vendimin

ASH-Sela: U konfirmua se Taravari është shërbëtor i këtij sistemi të kapur, do ta ankimojmë vendimin

(VIDEO) Kuvendi e zgjodhi Nenad Savevskin si kryeprokuror të shtetit

(VIDEO) Kuvendi e zgjodhi Nenad Savevskin si kryeprokuror të shtetit