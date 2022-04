Shkup, arrestohet një 38-vjeçar për shkak të tregtisë me lëndë narkotike

Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se dje kanë arrestuar një 38-vjeçar për shkak të tregtisë së paligjshme me lëndë narkotike

“Më datë 29.04.2022 nga zyrtarët policorë të Departamentit të Policisë Kriminale – Sektori për tregti të kundërligjshme me drogë, armë dhe substanca të rrezikshme – Njësiti për trafikim të paligjshëm të drogave në koordinim me Njësinë për trafikim të drogave në kuadër të SPB Shkup është arrestuar G.M. (38) nga Shkupi. Pas marrjes së informacionit se blen drogë në sasi të mëdha, të cilën e ripaketon dhe e shet, pas marrjes së urdhëresës nga Gjykata Themelore Shkup, është kontrolluar në banesën ku ai jeton dhe një dhomë ndihmëse-garazh, gjatë së cilës 13 pako me kokainë. u gjetën dhe u konfiskuan pako me kristal, 1 pako me bustina ekstazi dhe marihuanë, si dhe sende me mbetje marihuana”, thuhet në komunikatën e MPB-së.

Pas dokumentimit të çështjes ndaj G.M. do të bëhet një paraqitje e duhur”, thonë nga MPB.