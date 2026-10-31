Shkon në mbi 5.000 numri i të vdekurve nga Ebola në RD të Kongos
Më shumë se 5.000 persona kanë vdekur nga Ebola në Republikën Demokratike të Kongos që nga shpallja e shpërthimit të epidemisë në mesin e muajit maj, sipas përditësimit të fundit të situatës të publikuar të shtunën, ndërsa autoritetet po përballen me epideminë më të madhe të regjistruar ndonjëherë në vend, transmeton Anadolu.
Numri i përgjithshëm i rasteve ka arritur në 10.351, treguan të dhënat e fundit të Ministrisë së Shëndetësisë.
Shpërthimi i fundit ka prekur tetë provinca: Haut-Uele, Ituri, Kivu Verior, Kivu Jugor, Bas-Uele, Tshopo, Ubangi Jugor dhe Ubangi Verior.
Ky është shpërthimi më i madh dhe më vdekjeprurës i Ebolës i regjistruar ndonjëherë në Kongo dhe i dyti më i madhi në nivel global, pas epidemisë së viteve 2014-2016 në Afrikën Perëndimore.
Qendrat Afrikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (Africa CDC) bënë thirrje të premten për masa më të forta për mbrojtjen e punonjësve në vijën e parë të përballjes me epideminë, pasi dy mjekë të rinj kongolezë vdiqën nga Ebola në fillim të kësaj jave në provincat Kivu Verior dhe Ituri.
Dobësitë e vazhdueshme në zbulimin e hershëm të rasteve dhe gjurmimin e kontakteve janë ndër pengesat kryesore për ndalimin e përhapjes aktuale të Ebolës në Kongo, sipas autoriteteve shëndetësore.
Autoritetet thanë se vetëm rreth 12 për qind e rasteve të konfirmuara në Kongo janë identifikuar te personat që njiheshin më parë si kontakte të të infektuarve, ndërsa shumë vdekje janë regjistruar në komunitete.