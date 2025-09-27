Shkon në afro 66 mijë numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Të paktën 65.926 palestinezë janë vrarë në luftën gjenocidale të Izraelit në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023, tha Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë, Ministria tha se 77 trupa u sollën në spitale në 24 orët e fundit, ndërsa 265 persona u plagosën, duke e çuar numrin e të plagosurve në 167.783 deri më tani.

“Shumë viktima janë ende të bllokuara nën rrënoja dhe në rrugë pasi ekipet e shpëtimit nuk janë në gjendje t’i arrijnë”, shtoi ajo.

Ministria tha se numri i të vdekurve u rrit pasi 300 viktima u identifikuan dhe të dhënat e tyre u verifikuan dhe u shtuan në regjistër.

Ajo gjithashtu vuri në dukje se 17 palestinezë u vranë dhe 89 të tjerë u plagosën nga zjarri i ushtrisë izraelite ndërsa po përpiqeshin të merrnin ndihmë humanitare në 24 orët e fundit, duke e çuar numrin total të palestinezëve të vrarë ndërsa kërkonin ndihmë në 2.560, me mbi 18.703 të tjerë të plagosur që nga 27 maji.

