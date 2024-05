Shkon në 75 numri i të vdekurve nga përmbytjet në Brazil

Numri i të vdekurve nga shirat e dendur që kanë shkaktuar përmbytje në shtetin jugor të Brazilit të Rio Grande do Sul është rritur në 75, thanë autoritetet lokale të dielën, ku mijëra njerëz të tjerë janë zhvendosur.

Presidenti, Luiz Inacio Lula da Silva mbërriti në Rio Grande do Sul të dielën, së bashku me shumicën e anëtarëve të kabinetit të tij, për të diskutuar me autoritetet lokale për punët e shpëtimit dhe rindërtimit, raporton Reuters.

Numri i të vdekurve mund të rritet ndjeshëm pasi 103 persona u raportuan të zhdukur të dielën, nga rreth 70 një ditë më parë, sipas autoritetit shtetëror të mbrojtjes civile.

Po ashtu po hetohet nëse gjashtë vdekje të tjera kishin lidhje me stuhitë.

MARKETING