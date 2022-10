Shkon në 28 numri i të vdekurve pas një shpërthimi në një minierë në Turqi

Të paktën 28 persona kanë vdekur dhe dhjetëra mbeten të bllokuar nën tokë pas një shpërthimi në një minierë qymyri në provincën Bartin të Turqisë veriore.

Rreth 110 persona ishin në minierë në kohën e shpërthimit të premten, pothuajse gjysma e tyre në mbi 300 metra thellësi.

Ministri i Shëndetësisë i Turqisë, Fahrettin Koca tha se 11 persona ishin shpëtuar dhe po trajtoheshin, raporton bbc.

Death toll at #Bartın mine explosion now stands at 14 and 7 people are being treated at nearby hospitals, says Turkish interior minister https://t.co/y6UYxm4fnJ

— Selin Girit (@selingirit) October 14, 2022