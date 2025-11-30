Shkon në 212 numri i viktimave nga përmbytjet në Sri Lanka, 218 të zhdukur
Numri i të vdekurve nga cikloni Ditva në Sri Lanka është rritur në 212. Autoritetet gjithashtu raportojnë se 218 persona të tjerë rezultojnë të zhdukur. Ky bilanc i rëndë ka ardhur pasi ujërat e përmbytjeve shpërthyen një digë.
Rreth një milion njerëz janë prekur nga shirat e rrëmbyeshëm dhe përmbytjet që kanë përfshirë pjesë të mëdha të ishullit të Azisë Jugore, duke detyruar gati 200,000 njerëz të kërkojnë strehim në 1,275 strehimore.
Shira të rrëmbyeshëm kanë goditur vendin që nga e enjtja, duke shkaktuar rrëshqitje të shumta ndërsa lumenjtë e tejmbushur kanë përmbytur qytete të tëra në të gjithë vendin. Autoritetet thanë se më shumë se 24,000 policë, ushtarë dhe personel i Forcave Ajrore po përpiqen ende të arrijnë te familjet e bllokuara nga përmbytjet.
Më shumë se 120 persona u transportuan me helikopterë të forcave ajrore në vende të sigurta pasi uji shpërtheu digën në rezervuarin Mavil Aru në pjesën lindore të ishullit. 2,000 persona të tjerë u zhvendosën në vende më të larta për siguri.
Energjia elektrike dhe uji do të rikthehen gradualisht gjatë tre ditëve të ardhshme, thanë autoritetet, ndërsa përmbytjet shkatërruan linjat e transmetimit dhe transformatorët.