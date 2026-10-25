Shkolla e Shahut ANPASAN & Vizioni M organizuan një aktivitet të veçantë shahu në qytetin e Strugës
Shkolla e Shahut ANPASAN & Vizioni – M bashkon të rinjtë përmes shahut!
Shkolla e Shahut ANPASAN & Vizioni – M organizoi një aktivitet të veçantë shahu në qytetin e Strugës, duke bashkuar mbi 40 nxënës nga shkollat e shahut në një ndeshje miqësore mes tyre.
Ky aktivitet kishte për qëllim promovimin e shahut te të rinjtë, zhvillimin e aftësive strategjike, forcimin e miqësisë dhe krijimin e mundësive për shkëmbimin e përvojave mes nxënësve nga qytete të ndryshme.
Në këtë aktivitet ishin të pranishëm edhe katër trajnerët e klubit ANPASAN: Nazmidin Imeri, Bekim Sulejmani, Milot Rizvani dhe Miranda Shaini, të cilët me përkushtimin dhe profesionalizmin e tyre kontribuojnë vazhdimisht në zhvillimin e talenteve të reja të shahut.
Përveç ndeshjeve dhe garës sportive, aktiviteti u shoqërua edhe me një drekë të përbashkët në Strugë, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë, miqësore dhe plot emocione.
♟️ Shahu na bashkon, miqësia na forcon dhe dija na çon përpara!
Falënderojmë të gjithë nxënësit, trajnerët dhe organizatorët për pjesëmarrjen dhe kontributin e tyre në këtë aktivitet të bukur, me shpresën që bashkëpunime të tilla të vazhdojnë edhe në të ardhmen.
ANPASAN & Vizioni – M, duke investuar në gjeneratat e reja dhe në të ardhmen e shahut!