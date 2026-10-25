Shkolla e Shahut ANPASAN & Vizioni M organizuan një aktivitet të veçantë shahu në qytetin e Strugës

Shkolla e Shahut ANPASAN & Vizioni M organizuan një aktivitet të veçantë shahu në qytetin e Strugës

Shkolla e Shahut ANPASAN & Vizioni – M bashkon të rinjtë përmes shahut!

MARKETING

Shik.mk

Shkolla e Shahut ANPASAN & Vizioni – M organizoi një aktivitet të veçantë shahu në qytetin e Strugës, duke bashkuar mbi 40 nxënës nga shkollat e shahut në një ndeshje miqësore mes tyre.

Ky aktivitet kishte për qëllim promovimin e shahut te të rinjtë, zhvillimin e aftësive strategjike, forcimin e miqësisë dhe krijimin e mundësive për shkëmbimin e përvojave mes nxënësve nga qytete të ndryshme.

Në këtë aktivitet ishin të pranishëm edhe katër trajnerët e klubit ANPASAN: Nazmidin Imeri, Bekim Sulejmani, Milot Rizvani dhe Miranda Shaini, të cilët me përkushtimin dhe profesionalizmin e tyre kontribuojnë vazhdimisht në zhvillimin e talenteve të reja të shahut.

Përveç ndeshjeve dhe garës sportive, aktiviteti u shoqërua edhe me një drekë të përbashkët në Strugë, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë, miqësore dhe plot emocione.

♟️ Shahu na bashkon, miqësia na forcon dhe dija na çon përpara!

Falënderojmë të gjithë nxënësit, trajnerët dhe organizatorët për pjesëmarrjen dhe kontributin e tyre në këtë aktivitet të bukur, me shpresën që bashkëpunime të tilla të vazhdojnë edhe në të ardhmen.

ANPASAN & Vizioni – M, duke investuar në gjeneratat e reja dhe në të ardhmen e shahut!

MARKETING

Të ngjajshme

Rama: Gjobë deri në 500 mijë lekë kush qëndron në tubim, për të miturit mbi 14 vjeç paguajnë prindërit

Rama: Gjobë deri në 500 mijë lekë kush qëndron në tubim, për të miturit mbi 14 vjeç paguajnë prindërit

I dehur dhe me marihuanë në veturë, shoferi nga Tetova përplas tre 16 vjeçarë dhe largohet nga vendi i ngjarjes

I dehur dhe me marihuanë në veturë, shoferi nga Tetova përplas tre 16 vjeçarë dhe largohet nga vendi i ngjarjes

LAMM: Nuk ka pritje të gjata në vendkalimet kufitare

LAMM: Nuk ka pritje të gjata në vendkalimet kufitare

Protesta e djeshme në Tiranë, Ministria e Shëndetësisë: 23 të lënduar në total

Protesta e djeshme në Tiranë, Ministria e Shëndetësisë: 23 të lënduar në total

Protesta në Tiranë, arrestohen 23 persona, 13 procedohen penalisht dhe 30 shpallen në kërkim

Protesta në Tiranë, arrestohen 23 persona, 13 procedohen penalisht dhe 30 shpallen në kërkim

Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot në Maqedoninë e Veriut