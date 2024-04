Shkojmë në Spanjë për ta përmbysur Barcelonën, thotë Enrique

Trajneri i Paris St-Germain, Luis Enrique është i bindur se skuadra e tij mund të përmbys humbjen 3-2 në shtëpi ndaj Barcelonës në çerekfinalen e Ligës së Kampionëve dhe të shkëlqejë kundër skuadrës spanjolle javën e ardhshme për të vazhduar tutje.

Ende në kërkim të kurorës së parë të Ligës së Kampionëve, PSG lëshoi nga dora epërsinë 2-1 në “Parc des Princes” në fund të pjesës së dytë të mërkurën kundër një skuadre të Barcelonës që shfrytëzoi rastet që kishte.

“Është e qartë se të gjitha humbjet lëndojnë dhe bezdisin, por besoj se kemi luajtur një lojë të mirë kundër një ekipi shumë të fortë”, tha Luis Enrique.

“Ne do të ndryshojmë vetëm gjërat që nuk funksionuan, ne gjithmonë duhet të vlerësojmë se çfarë do të thotë një ndeshje e kësaj shkalle. Ne po shkojmë në Barcelonë me shumë dëshirë. Është një këndvështrim pozitiv të mendosh se mund të fitojmë atje. Do të jetë një finale për ne. Unë kam besim në ekipin tim”, shtoi ai.

“Ne do të shkojmë në Barcelonë për të luftuar një luftë. Unë kurrë nuk e shoh kundërshtarin si favoritë, kushdo qoftë ai. Në konkurrencën e nivelit të lartë, kështu e shoh unë. Dhe unë do të vazhdoj të besoj se do të shkojmë te Barcelona për të fituar ndeshjen”, tha në fund ai.

