Shkëndija zyrtarizon Rafael de Freitas Silva
Shkëndija ka bërë të ditur përforcimin e parë për sezonin e ri, duke zyrtarizuar mesfushorin brazilian Rafael de Freitas Silva.
Klubi kuqezi ka konfirmuar afrimin e lojtarit, i cili vjen si pjesë e planeve për forcimin e skuadrës para sfidave të kampionatit dhe garave europiane. Silva pritet të shtojë cilësi dhe thellësi në repartin e mesfushës, duke u konsideruar një përforcim i rëndësishëm për trajnerin Artim Pollozhani dhe stafin teknik të ri.
Me këtë transferim, Shkëndija hap zyrtarisht lëvizjet në merkato, ndërsa synon të ndërtojë një skuadër konkurruese për objektivat e sezonit të ri.