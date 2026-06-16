Shkëndija zyrtarizon Rafael de Freitas Silva

Shkëndija zyrtarizon Rafael de Freitas Silva

Shkëndija ka bërë të ditur përforcimin e parë për sezonin e ri, duke zyrtarizuar mesfushorin brazilian Rafael de Freitas Silva.

Klubi kuqezi ka konfirmuar afrimin e lojtarit, i cili vjen si pjesë e planeve për forcimin e skuadrës para sfidave të kampionatit dhe garave europiane. Silva pritet të shtojë cilësi dhe thellësi në repartin e mesfushës, duke u konsideruar një përforcim i rëndësishëm për trajnerin Artim Pollozhani dhe stafin teknik të ri.

Me këtë transferim, Shkëndija hap zyrtarisht lëvizjet në merkato, ndërsa synon të ndërtojë një skuadër konkurruese për objektivat e sezonit të ri.

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