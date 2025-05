Shkëndija zyrtarisht kampion i sezonit 2024/25 në Ligën e Parë

Shkëndija e Tetovës është zyrtarisht kampion i këtij sezoni 2024/25 në Ligën e Parë të futbollit në Maqedoninë e Veriut. Tetovarët me fitoren e sotme ndaj Rabotniçkit me rezultat 2:1 në kuadër të xhiros së 31-të kanë siguruar titullin matematikisht dy xhiro para fundit të sezonit. Kuqezinjtë kanë 67 pikë të grumbulluara deri në këtë moment, 5 më shumë se Sileksi në vendin e dytë, por duke shtuar këtu edhe tre pikë në xhiron e radhës përballë Gostivarit të tërhequr nga elita, Shkëndija shkon në kuaotën e 70 pikëve në total. Skuadra e Jeton Beqirit në xhiron e fundit të këtij sezoni do të luaj pikërisht me Sileksin, aty ku pritet edhe të festojnë titullin me trofeun e pranuar nga Federata. Ndërkohë në dy ndeshjet tjera të luajtura pasditën e sotme në kuadër të xhiros së 31-të, Shkupi humbi 4:3 nga Brera në Strumicë, teksa Besa u mund nga Tikveshi me shifrat minimale 1:0.

