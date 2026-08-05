Shkëndija udhëton drejt Edinburgut, synon një tjetër hap në Evropë
Shkëndija ka udhëtuar sot me fluturim çarter drejt Skocisë, ku të enjten do të përballet me Hibernianin në ndeshjen e parë të raundit të tretë kualifikues të Ligës së Konferencës.
Skuadra tetovare, e drejtuar nga Artim Pollozhani, vjen në këtë sfidë me moral të lartë pasi në raundin e kaluar eliminoi Bravon e Sllovenisë, duke siguruar një tjetër hap drejt fazës së grupeve të garës evropiane.
Nëse kuqezinjtë arrijnë të kalojnë edhe pengesën e Hibernianit, atëherë në fazën “play-off” do të përballen me fituesin e çiftit Göteborg – Gent.
Takimi i parë mes Hibernianit dhe Shkëndijës do të zhvillohet të enjten në stadiumin “Easter Road” në Edinburg, me fillim nga ora 20:00, ndërsa tetovarët synojnë të marrin një rezultat pozitiv përpara ndeshjes së kthimit në Shkup. /SHENJA/