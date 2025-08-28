Shkëndija sonte luan ndeshjen e kthimit ndaj Ludogoretsit
Shkëndija e Tetovës sot zhvillon ndeshjen e kthimit të fazës së plej-ofit në Ligën e Europës kundër Ludogoretsit të Bullgarisë. Skuadra kuqezi nga Tetova në këtë takim hyn me epërsinë 2:1 nga ndeshja e parë e zhvilluar javën e kaluar në Shkup dhe është vetëm një hap larg fazës së grupeve të këtij kompeticioni prestigjioz. Ekipi i drejtuar nga Jeton Beqiri tashmë e ka të siguruar pjesëmarrjen në grupet e Ligës së Konferencës, por sot ka shansin e artë për të bërë historinë dhe për të siguruar një vend në grupet e Ligës së Europës. Me përparësinë në rezultat, Shkëndija pritet të hyjë në këtë sfidë me qetësi dhe më pak presion, por e vetëdijshme për rëndësinë e madhe të këtij dueli. Nga tabori kuqezi janë shprehur se nuk kanë çfarë të humbin dhe do të luajnë për të dhënë maksimumin për një rezultat sa më pozitiv. Sonte nuk mund të luaj vetëm përforcimi i ri Atdhe Mazari, pasi nuk ka drejt loje. Ndeshja ndërmjet Ludogoretsit dhe Shkëndijës do të luhet sonte nga ora 19:30. /SHENJA/