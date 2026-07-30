Shkëndija siguron raundin e tretë eliminator në Ligën e Konferencës

Shkëndija siguron raundin e tretë eliminator në Ligën e Konferencës

Shkëndija e Tetovës ka siguruar kualifikimin në raundin e tretë të Ligës së Konferencës, pasi mposhti me përmbysje 3:1 skuadrën sllovene Bravo. Me këtë fitore, kuqezinjtë avancojnë tutje me rezultat të përgjithshëm 4:3, raporton Shenja.

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Golat për Shkëndijën u shënuan nga Kryeziu, Gjorgjieski dhe një autogol i Jovanit, ndërsa për Bravon realizoi Stankoviq.

Me këtë sukses, skuadra tetovare vazhdon rrugëtimin e saj në garat evropiane dhe tashmë pret kundërshtarin në raundin e tretë. /SHENJA/

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