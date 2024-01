Shkëndija rikthen sulmuesin Fiton Ademi

Shkëndija e Tetovës ka rikthyer në radhët e veta sulmuesin Fiton Ademi. 21 vjeçari ka firmosur kontratë dy vjeçare me kuqezinjtë dhe është prezantuar nga ana e klubit tetovar. “Me krenari kthehem te Shkëndija, duke firmosur kontratë profesionale me klubin ku nisa e u rrita. Kjo është një dëshmi se asgjë nuk është e paarritshme për futbollistët e rinj nga shkolla e futbollit Shkëndija”, shprehet Fiton Ademi pas zyrtarizimit. Ademi më herët ishte pjesë e moshave të reja të Shkëndijës dhe më pas kaloi në futbollin e seniorëve, duke luajtur me ekipet si Struga Trim Lum, Voska Sport dhe së fundmi me Besën e Dobërdollit.

