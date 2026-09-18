Shkëndija rikthehet te fitorja, triumfon bindshëm ndaj Bashkimit

Shkëndija rikthehet te fitorja, triumfon bindshëm ndaj Bashkimit

Shkëndija e Tetovës është rikthyer te fitorja në elitën e futbollit vendor, pasi sot mposhti Bashkimin e Kumanovës me rezultatin e thellë 4:1, në kuadër të xhiros së tetë, raporton SHENJA.

Skuadra tetovare zhvilloi një ndeshje të mirë dhe arriti të shënojë katër gola, të cilët u realizuan nga Ndzengue, Kryeziu, Tamba dhe Trumçi.

Bashkimi i Kumanovës arriti të shënojë golin e nderit përmes Ismailit, por kjo nuk mjaftoi për të ndryshuar fatin e takimit.

Në ndeshjen tjetër të zhvilluar sot, Sileksi dhe Tikveshi u ndanë në paqe, pasi takimi përfundoi me rezultatin 0:0.

Me këtë fitore, Shkëndija vazhdon garën në kampionatin vendor, ndërsa Bashkimi mbetet pa pikë nga kjo përballje. /SHENJA/

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