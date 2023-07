Shkëndija premton spektakël boksi më 29 korrik në sheshin Iliria në Tetovë

Boks cilësor me 12 ndeshje të boksit profesionist, performim të yjeve të këtij sporti, mes të cilëve Senad Gashi sërish vjen në Tetovë, kampionia e botës në konkurencë të femrave, Elif Nur Turhan nga Turqia, shqiptarët Lulzim Ismaili, Ali Azemi, Benjamin Imeri e Jasin Lama, ndërsa do të performojë edhe reperi me famë botërore, Manuelson si dhe tetovari, Illmill.

Këto janë vetëm disa nga protagonistët e mbrëmjes së boksit që do presë Tetova, një organizim tashmë i dëshmuar vite me rradhë.

Boxclub Shkëndija No Limit me Halim Abazin dhe No Limit Boxing nga Leverkuzeni me Bekim Hoxhaj ju premtojnë spektakël në edicionin e rradhës të “Night of the Champions” që do të mbahet më datë 29 korrik të vitit 2023, në sheshin Iliria në qendër të Tetovës duke nisur nga ora 18:00.

