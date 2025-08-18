Shkëndija nxjerr në shitje biletat për ndeshjen ndaj Ludogoretsit
Ndeshja e play-offit të UEFA Europa League mes KF Shkëndija dhe Ludogorets do të luhet të enjten (21.08.2025) në stadiumin “Todor Proeski” në Shkup me fillim në ora 20:00.
Çmimi i biletave mbetet 300 denarë, ndërsa ato janë tashmë në shitje online përmes rrjetit mktickets.mk dhe pikave të autorizuara.
Ditën e ndeshjes biletat do të gjenden edhe në biletarinë e stadiumit.
Pikat e shitjes së biletave
Tetovë
• Monaco Tobacco
• Online përmes mktickets.mk
• Ditën e ndeshjes në biletarinë e stadiumit “Todor Proeski”
Shkup
• LiteraturaMK – East Gate Mall
• LiteraturaMK – Skopje City Mall
• LiteraturaMK – Rruga Maqedonia
• LiteraturaMK – Diamond Mall
• LiteraturaMK – QTU Bunjakovec
• Agjencia Turistike JK Travel – QTU Biser
• Makpetrol – Vlae
• Makpetrol – Kozle
• Makpetrol – Ilindenska
Kumanovë
• Tobacco Agora – QTU Garnizon
Gostivar
• Tobacco Vona Pet – Rr. Zhivko Brajkovski 15