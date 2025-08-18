Shkëndija nxjerr në shitje biletat për ndeshjen ndaj Ludogoretsit

Ndeshja e play-offit të UEFA Europa League mes KF Shkëndija dhe Ludogorets do të luhet të enjten (21.08.2025) në stadiumin “Todor Proeski” në Shkup me fillim në ora 20:00.

Çmimi i biletave mbetet 300 denarë, ndërsa ato janë tashmë në shitje online përmes rrjetit mktickets.mk dhe pikave të autorizuara.

Ditën e ndeshjes biletat do të gjenden edhe në biletarinë e stadiumit.

Pikat e shitjes së biletave

Tetovë

• Monaco Tobacco

• Online përmes mktickets.mk

• Ditën e ndeshjes në biletarinë e stadiumit “Todor Proeski”

Shkup

• LiteraturaMK – East Gate Mall

• LiteraturaMK – Skopje City Mall

• LiteraturaMK – Rruga Maqedonia

• LiteraturaMK – Diamond Mall

• LiteraturaMK – QTU Bunjakovec

• Agjencia Turistike JK Travel – QTU Biser

• Makpetrol – Vlae

• Makpetrol – Kozle

• Makpetrol – Ilindenska

Kumanovë

• Tobacco Agora – QTU Garnizon

Gostivar

• Tobacco Vona Pet – Rr. Zhivko Brajkovski 15

