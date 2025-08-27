Shkëndija nesër në Razgrad për të shkruar një faqe të re të historisë europiane

Shkëndija e Tetovës nesër do të luaj ndeshjen e kthimit të fazës së plej of-it në Liga Europa kundër Ludogoretsit të Bullgarisë.

Skuadra shqiptare nga Tetova është një hap larg grupeve të këtij kompeticioni dhe në Razgrad ka udhëtuar me rezultat pozitiv 2:1 nga ndeshja e parë e luajtur në Shkup në javën e kaluar.

Ekipi Jeton Beqirit e ka të siguruar grupet e Ligës së Konferencës, por nesër do të ketë një shans tjetër të artë për të kualifikuar në fazën kryesore të grupeve të Liga Europës dhe për të shkruar një faqe të re të historisë.

Shkëndija pritet të luaj më komod dhe pa presion në këtë duel, duke ditur përparësinë në rezultat. Ndeshja ndërmjet Ludogoretsit dhe Shkëndijës do të zhvillohet nesër në Razgrad, duke nisur nga ora 19:30. /SHENJA/

 

