Shkëndija nesër luan ndaj AEK Larnacës, Arbin Zejnullai flet nga Qipro

Shkëndija nesër luan ndaj AEK Larnacës, Arbin Zejnullai flet nga Qipro

Shkëndija e Tetovës ndodhet një ditë para sfidës historike me AEK Larnakën në kuadër të Ligës së Konferencës. Kjo është ndeshja e fundit në fazën e parë të Ligës të këtij kompeticioni, ndërsa për Shkëndijën është një nga ndeshjet më të rëndësishme në historinë e klubit. Tetovarët do të kërkojnë një fitore në këtë ndeshje të madhe, për të vazhduar edhe në pranverë rrugëtimin në Ligën e Konferencës, në të cilën po luajnë për herë të parë këtë sezon.

Skuadra e Jeton Beqirit është akomuduar në Qipro dhe sonte do të kryejë të gjitha përgatitjet e duhura për duelin e nesërm, teksa nga Larnaka në një prononcim për mediat ka folur mesfushori Arbin Zejnullai, i cili është shprehur optimist për ta mbyllur këtë vit me një sukses tjetër historik.

Ndeshja ndërmjet AEK Larnakës dhe Shkëndijës do të zhvillohet të enjten mbrëma, duke nisur nga ora 21:00. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Dorëheqja e kryeprokurorit, partitë vazhdojnë më reagime

(VIDEO) Dorëheqja e kryeprokurorit, partitë vazhdojnë më reagime

(VIDEO) Vdekja e foshnjës, komision për hetimin e terapisë

(VIDEO) Vdekja e foshnjës, komision për hetimin e terapisë

(VIDEO) Këshilli i BE-së i kërkon RMV-së të ndryshojë kushtetutën

(VIDEO) Këshilli i BE-së i kërkon RMV-së të ndryshojë kushtetutën

Nisi me punë sporteli i posaçëm për sistemin “Qytet i Sigurt”

Nisi me punë sporteli i posaçëm për sistemin “Qytet i Sigurt”

(VIDEO) Shkupi ndër më të ndoturit në Europë, Strumica edhe më keq

(VIDEO) Shkupi ndër më të ndoturit në Europë, Strumica edhe më keq

(VIDEO) Eurostat: Prej 3 690 autobusëve në RMV vetëm 15 janë ekologjik

(VIDEO) Eurostat: Prej 3 690 autobusëve në RMV vetëm 15 janë ekologjik