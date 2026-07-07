Shkëndija në Gjibraltar për duelin e parë eliminatorë në Ligën e Konferencës

Shkëndija në Gjibraltar për duelin e parë eliminatorë në Ligën e Konferencës

Skuadra e Shkëndijës këtë të enjte do të nis rrugëtimin e ri europian në Ligën e Konferencës. 

Tetovarët gjatë kësaj të marte kanë udhëtuar drejt Gjibraltarit për duelin që do ta luajnë ndaj Europa FC në kuadër të raundit të parë eliminatorë në Ligën e Konferencës.

Kuqezinjtë janë favorit në letër në këtë duel, ku pritet që mos të kenë shumë vështirësi për tu kualifikuar në raundin e radhës. Shkëndija nis me një epokë të re nën drejtimin e Artim Pollozhanit, ku synimi mbetet që sërish të sigurojnë grupet e këtij kompeticioni si vitin e kaluar.

Skuadra shqiptare nesër do të ketë stërvitjen zyrtare dhe do ti bëjë përgatitjet e duhura për këtë ndeshje. Takimi ndërmjet Europa FC dhe Shkëndija do të zhvillohet të enjten, duke nisur nga ora 19:30.

MARKETING

Të ngjajshme

Selektori i Egjiptit: Kush nuk ndien keqardhje për popullin palestinez nuk është njeri

Selektori i Egjiptit: Kush nuk ndien keqardhje për popullin palestinez nuk është njeri

Belgjika “hesht” Trumpin, turpëron SHBA-në dhe kap çerekfinalet

Belgjika “hesht” Trumpin, turpëron SHBA-në dhe kap çerekfinalet

Spanja kualifikohet në çerekfinalen e Botërorit, zhgënjim për Ronaldon dhe Portugalinë

Spanja kualifikohet në çerekfinalen e Botërorit, zhgënjim për Ronaldon dhe Portugalinë

Franca tenton të përfitojë nga rasti Balogun, kërkon në FIFA që t’i hiqet kartoni i verdhë Michael Olises

Franca tenton të përfitojë nga rasti Balogun, kërkon në FIFA që t’i hiqet kartoni i verdhë Michael Olises

Çairi me renditje të lartë, e nis nga raundi i tretë dhe si bartës në shortin e Kupës Evropiane të EHF-së

Çairi me renditje të lartë, e nis nga raundi i tretë dhe si bartës në shortin e Kupës Evropiane të EHF-së

Zyrtare: Sandro Tonali i bashkohet Tottenhamit

Zyrtare: Sandro Tonali i bashkohet Tottenhamit