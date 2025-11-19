Shkëndija në çerekfinale, eliminon Tikveshin nga Kupa e Maqedonisë

Shkëndija në çerekfinale, eliminon Tikveshin nga Kupa e Maqedonisë

Shkëndija e Tetovës është kualifikuar në çerekfinale të Kupës së Maqedonisë së Veriut, pasi eliminoi Tikveshin nga kjo garë me rezultat 2:0 në duelin e luajtur mesditën e kësaj të mërkure në Tetovë.

Skuadra e Jeton Beqirit shënoi nga një gol në të dyjat pjesët. Fillimisht Al Hasan realizoi në minutën e 44-të, teksa ai që vulosi triumfin dhe kualifikimin ishte Mazari që shënoi në shtesat për rezultat përfundimtar 2:0.

Ky ishte dueli i fundit i kësaj faze dhe që ishte i shtyrë për shkak të angazhimeve të Shkëndijës në Konferencë Ligë.

Së bashku me kuqezinjtë tetovar në çerekfinale janë kualifikuar edhe Struga Trim Lum, Vardari, Rabotniçki, Sileksi, Shkëndija e Haraçinës, Ohridi dh Detoniti. Ndeshjet e kësaj faze të Kupës do të luhen vitin e ardhshëm.

MARKETING

Të ngjajshme

Kosova barazon me Zvicrën falë një super goli të Florent Muslijës

Kosova barazon me Zvicrën falë një super goli të Florent Muslijës

Maqedonia e Veriut deklasohet nga Uellsi, shpresat për Botëror zhvendosen te Liga e Kombeve

Maqedonia e Veriut deklasohet nga Uellsi, shpresat për Botëror zhvendosen te Liga e Kombeve

Formacionet zyrtare: Uellsi – Maqedonia e Veriut

Formacionet zyrtare: Uellsi – Maqedonia e Veriut

(VIDEO) Sonte vendoset gjithçka: Maqedonia sfidon Uellsin

(VIDEO) Sonte vendoset gjithçka: Maqedonia sfidon Uellsin

United bën gati një goditje në janar, 3 janë objektivat për në verë

United bën gati një goditje në janar, 3 janë objektivat për në verë

Ofertë 100 milionë euro për Vinicius Jr

Ofertë 100 milionë euro për Vinicius Jr