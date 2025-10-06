Shkëndija ndalet në Manastir, barazon me Pelisterin

Shkëndija ndalet në Manastir, barazon me Pelisterin

Shkëndija e Tetovës është ndalur me barazim pa gola në Manastir nga Pelisteri në ndeshjen e luajtur sonte në kuadër të xhiros së 9-të në Ligën e Parë të futbollit në Maqedoninë e Veriut. Skuadra e Jeton Beqirit nuk arriti që të gjejë rrjetën në këtë takim edhe përkrahë rasteve dhe krijimit të lojës dominuese në fushën e Pelisterit. Kuqezinjtë kishin raste të mira me Tamban, por edhe me Fiton Ademin në minutat e fundit, por pa përfundim në gol. Fërshëllima e fundit e arbitrir kryesor, ndau skuadrat me nga një pikë në këtë duel. Me këtë sfidë, mbyllet edhe xhiroja e 9-të në Ligën e Parë, teksa e njejta shkon në pauzë për shkak të ndeshjeve të ekipeve përfaqësuese. /SHENJA/

 

