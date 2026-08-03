Shkëndija mëson kundërshtarin e mundshëm në rast kualifikimi ndaj Hibernianit

Shkëndija mëson kundërshtarin e mundshëm në rast kualifikimi ndaj Hibernianit

Shkëndija e Tetovës ka mësuar rivalin e mundshëm në fazën plej off të Ligës së Konferencës. Shorti i hedhur në Nion të Zvicrës përcaktoi se, nëse skuadra tetovare eliminon Hibernianin e Skocisë në raundin e tretë kualifikues, në fazën vendimtare për kualifikimin në fazën e ligës do të përballet me fituesin e çiftit Göteborg – Gent. Ndeshja e parë mes Hibernianit dhe Shkëndijës do të zhvillohet të enjten në Edinburg, ndërsa takimi i kthimit është planifikuar një javë më vonë. Kuqezinjtë synojnë të kalojnë të dyja pengesat e mbetura për të siguruar një tjetër paraqitje në fazën e ligës së, pasi këtë arritje e realizuan edhe sezonin e kaluar. /SHENJA/

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