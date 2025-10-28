Shkëndija gjobitet nga UEFA me 20 mijë euro
KF Shkëndija ka pranuar vendimin e Trupit të Kontrollit, Etikës dhe Disiplinës pranë UEFA-s, lidhur me shfaqjen e banderolave që nuk përputhen me frymën sportive, gjatë ndeshjes me Shelbourne FC në xhiron e dytë të UEFA Conference League, për çka klubi është ndëshkuar me gjobë nga UEFA.
Sipas këtij vendimi, klubi shqiptar është gjobitur me 20 000 euro, ndërsa është vendosur edhe mbyllja e pjesshme e stadiumit (sektori 11) për një ndeshje të ardhshme në garat evropiane ku Shkëndija do të jetë vendase.
*Kjo masë pezullohet me kusht që të mos përsëriten shkelje të ngjashme gjatë dy viteve të ardhshme.
KF Shkëndija respekton rregullat dhe standardet e UEFA-s dhe qëndron fuqishëm kundër çdo forme të diskriminimit apo sjelljeve që bien ndesh me frymën sportive.
Nga klubi kanë bërë të ditur se do të vazhdojë të bashkëpunojë me tifozët dhe institucionet për të garantuar një ambient të sigurt dhe pozitiv në çdo ndeshje, në vend dhe në arenën ndërkombëtare dhe për këtë kërkojnë që edhe tifozët të jenë korrekt dhe të respektojnë rregullat dhe rregulloret e garave.