Shkëndija fiton Tikveshin, falë golit të Spahiut
Shkëndija e Tetovës ka fituar kundër Tikveshit në duelin e luajtur pasditën e sotme në Tetovë në kuadër të xhiros së 7-të në Ligën e Parë të futbollit në Maqedoninë e Veriut. Goli që ishte vendimtar dhe që i dha fitoren Shkëndijës u shënua në pjesën e parë nga Spahiu, për të cilin ishite edhe realizimi i parë në fanellën kueqezi. Ndërkohë në program të ditës së sotme është edhe një ndeshje tjetër, ku Vardari dhe Rabotniçki do të takohen sonte në kryeqytet, me duelin që nis nga ora 20:00. Xhiroja e 7-të vazhdon edhe të hënën dhe të martën, ku nesër zhvillohen takimet Struga – Sileksi dhe Brera – Arsimi, teksa të martën luhet vetëm ndeshja Pelisteri – Bashkimi.