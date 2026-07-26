Shkëndija e nis sezonin me fitore bindëse

Shkëndija e nis sezonin me fitore bindëse

Shkëndija e Tetovës e ka nisur me fitore sezonin e ri në Ligën e Parë të Maqedonisë së Veriut, duke triumfuar me rezultat të pastër 3:0 ndaj Skopjes.
Skuadra tetovare dominoi takimin që nga minuta e parë dhe kaloi në epërsi në minutën e 17-të, kur Nzenge përfitoi nga një rrëmujë në zonë dhe, me ndihmën e një devijimi nga mbrojtja kundërshtare, e dërgoi topin në rrjetë.

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Goli i dytë erdhi në minutën e 66-të. Tamba pati fat, pasi topi u përplas fillimisht në shtyllë e më pas në shpinën e portierit Naumovski, për të përfunduar në portë.
Vetëm nëntë minuta më vonë, Rafa Silva vulosi fitoren 3:0, pasi u asistua nga Spahiu dhe realizoi me një goditje të saktë në këndin e poshtëm.
Pak më vonë, i njëjti lojtar goditi edhe shtyllën.

Shkëndija pati mundësi ta bënte fitoren edhe më të thellë, por Besart Ibraimi humbi një penallti në minutat shtesë, pasi goditja e tij u prit nga portieri Naumovski.

Me këtë fitore bindëse, Shkëndija dërgon një sinjal të qartë se synon të luftojë për titullin kampion edhe në këtë edicion.

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