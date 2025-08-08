Shkëndija e nis furishëm kampionatin, mposht bindshëm Shkupin

Shkëndija e nis furishëm kampionatin, mposht bindshëm Shkupin

Shkëndija e Tetovës e ka nisur në mënyrën më të mirë të mundshme sezonin e ri në kampionatin vendor, duke triumfuar me rezultat të thellë 5:1 ndaj Shkupit, në ndeshjen hapëse të xhiros së parë në elitë, raporton SHENJA.

Pjesa e parë foli për kampionët në fuqi, të cilët realizuan dy herë në portën kundërshtare përmes Ramadanit dhe Zejnullait, ndërsa për mysafirët shënoi Malik.

Në pjesën e dytë, kuqezinjtë e drejtuar nga Jeton Beqiri u treguan edhe më dominues në çdo aspekt të lojës, duke e kontrolluar plotësisht ndeshjen dhe duke mos lënë asnjë dyshim për fituesin. Ibraimi nuk mund të mungonte në listën e golashënuesve, duke realizuar dy gola, ndërsa pak para përfundimit të ndeshjes, Latifi vulosi rezultatin përfundimtar 5:1.

Ndërkohë, në orën 20:00 është në program përballja tjetër e xhiros së parë, mes Vardarit dhe Pelisterit. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Lëvizje surprizë nga Arsenali – synojnë ta rrëmbejnë goditjen e madhe të Interit

Lëvizje surprizë nga Arsenali – synojnë ta rrëmbejnë goditjen e madhe të Interit

Ter Stegen thyen heshtjen pasi iu hoq shiriti i kapitenit të Barcelonës

Ter Stegen thyen heshtjen pasi iu hoq shiriti i kapitenit të Barcelonës

Protestë në Shkup në mbështetje të Palestinës

Protestë në Shkup në mbështetje të Palestinës

Kisella Voda, Qendra dhe Mogilla do ta përmirësojnë efikasitetin energjetik me mjete grant dhe nënhua përmes Projektit të efikasitetit energjetik në sektorin publik

Kisella Voda, Qendra dhe Mogilla do ta përmirësojnë efikasitetin energjetik me mjete grant dhe nënhua përmes Projektit të efikasitetit energjetik në sektorin publik

DAP nga ankandet elektronike ka arkëtuar në Buxhetin e shtetit 314 230 euro

DAP nga ankandet elektronike ka arkëtuar në Buxhetin e shtetit 314 230 euro

Ndryshime në krye të klinikave: Pocesta dhe Mexhiti shkarkohen, emërohen Kuzmanovski dhe Petkoska

Ndryshime në krye të klinikave: Pocesta dhe Mexhiti shkarkohen, emërohen Kuzmanovski dhe Petkoska