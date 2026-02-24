Shkëndija e Haraçinës shkruan histori, kualifikohet në gjysmëfinale të Kupës

Shkëndija e Haraçinës shkruan histori, kualifikohet në gjysmëfinale të Kupës

Shkëndija e Haraçinës ka shkruar histori, duke u kualifikuar në gjysmëfinale të Kupës së Maqedonisë së Veriut, pasi eliminoi Rabotniçkin me rezultatin 3:1. Në duelin e luajtur në stadiumin e Bashkimit të Kumanovës, Shkëndija e Haraçinës shënoi tre gola përmes Desniqit, Sharkoskit dhe Nazifit, teksa “romantikët” golin e vetëm e gjetën përmes Besir Demirit që realizoi një finalizim të bukur nga gjuajtja e lirë. Ndërkohë nga kjo garë është eliminuar Vardari, të cilët përmes penalltive u mundën nga Ohridi.

Këta të fundit për kundërshtar në gjysmëfinale do të presin Sileksin ose Detonitin, teksa Shkëndija e Haraçinës do të pret fituesin e duelit Shkëndija e Tetës – Struga. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Prokuroria arsyeton arrestin shtëpiak për Artan Grubin

(VIDEO) Prokuroria arsyeton arrestin shtëpiak për Artan Grubin

(VIDEO) Grubi në burg shtëpiak, ministri i drejtësisë e quan skandal arsyetimin e prokurorisë

(VIDEO) Grubi në burg shtëpiak, ministri i drejtësisë e quan skandal arsyetimin e prokurorisë

(VIDEO) Qeveria ia merr licencat 6 kompanive që prodhonin kanabis mjekësor

(VIDEO) Qeveria ia merr licencat 6 kompanive që prodhonin kanabis mjekësor

(VIDEO) Partitë politike me reagime të ndryshme për masën ndaj Artan Grubit

(VIDEO) Partitë politike me reagime të ndryshme për masën ndaj Artan Grubit

(VIDEO) Komisioni refuzoi propozim ligjin për rritjen e pagës minimale

(VIDEO) Komisioni refuzoi propozim ligjin për rritjen e pagës minimale

(VIDEO) VMRO dorëzoi një pako ligjesh për uljen e pagave të funksionarëve

(VIDEO) VMRO dorëzoi një pako ligjesh për uljen e pagave të funksionarëve