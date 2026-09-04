Shkëndija e Haraçinës fiton në fund, Shkëndija e Tetovës pëson humbjen e parë

Shkëndija e Haraçinës fiton në fund, Shkëndija e Tetovës pëson humbjen e parë

Shkëndija e Haraçinës ka regjistruar fitoren e tretë në kampionat, pasi sonte triumfoi me rezultat minimal 0:1 në transfertën ndaj Bregallnicës, raporton SHENJA.

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Pjesa e parë e takimit u mbyll pa gola, ndërsa skuadrat e nisën pjesën e dytë në kërkim të golit të fitores. Ai erdhi vetëm në minutën e 84-t, kur Ariton Memedi realizoi për t’i dhënë tri pikët skuadrës nga Haraçina.

Në ndeshjen tjetër të mbrëmjes, Shkëndija e Tetovës ka pësuar humbjen e parë këtë sezon. Tetovarët u mposhtën në transfertë nga Tikveshi me rezultat 1:3. /SHENJA/

 

 

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