Shkëndija e fiton 9:0 Jeni Malen, kualifikohet edhe Shkupi

Shkëndija edhe Shkupi janë kualifikuar në 1/8 e finales në Kupën e Maqedonisë së Veriut në ndeshjet e zhvilluara gjatë kësaj të mërkurë. Skuadra tetovare me shumë stil kaloi pengesën e parë të edicionit të ri të Kupës, duke e mundur me rezultat të thellë 9:0 Jeni Malen. Tre herë Mazari, dy herë Krasniqi dhe nga një gol shënuan Latifi, Ademi, Ceka dhe Florent Ramadani për triumfin e madh të skuadrës së Jeton Beqirit kundrejt Jeni Males. Në anën tjetër, Shkupi me dy golat e Muharemit dhe Adilit kundër Kozhufit arriti të merr biletën për në fazën tjetër të Kupës. Gjithashtu kualifikim për fazën e 1/8 të finales mori edhe Tikveshi që mposhti Skopjen me rezultat 0:1.

