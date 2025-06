Shkëndija do të përballet me kundërshtarin e vjetër TNS-në në Çampions

Kampionët e vendit, Shkëndija e Tetovës përmes shortit të hedhur në UEFA ka përfituar për kundërshtar Nju Sentsin e Uellsit për raundin e parë të eliminatoreve të Ligës së Kampionëve. Tetovarët nuk ishin në mesin e skuadrave favorite, por patën fat në short dhe do të përballen me një kundërshtarë të njohur, me të cilin janë takuar edhe më herët në vitin 2018. Asaj kohe, Shkëndija i mposhti britanikët me rezultat të thellë 5:0 në Shkup, ku katër gola shënoi vetëm Besart Ibraimi, teksa në takimin e kthimit u mund me shifra 4:0, por u kualifikuan më tej falë fitores në duelin e parë.

Ndërkohë Drita e Zekirija Ramadanit në xhiron e parë të eliminatoreve për Ligën e Kampionëve do të përballet me Diferdangin e Luksemburgut. Ndeshjet e para eliminatore për Ligën e Kampionëve janë planifikuar për 8 dhe 9 korrik, ndërsa ndeshjet e kthimit do të zhvillohen më 15 dhe 16 korrik. Ndeshja e parë Shkëndija do ta luaj në Uells, teksa atë të kthimit në Shkup. /SHENJA/

