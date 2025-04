Shkencëtarët thonë se kanë gjetur një ngjyrë që s’është parë kurrë

Njerëzit mund të mendojnë se kanë parë gjithçka në Tokë. Por jo sipas një ekipi shkencëtarësh që ka pretenduar se ka parë një ngjyrë që deri tash nuk është parë kurrë.

Pretendimi ka pasuar një ekspert në të cilin disa shkencëtarë në SHBA kishin vendosur laser në sytë e tyre. Duke stimuluar qelizat në retinë, laseri e çoi perceptimin e tyre përtej kufijve natyrorë, sipas tyre. Përshkrimi i ngjyrës që ata përjetuan nuk është shumë i qartë, megjithatë pesë prej tyre thonë se e kanë parë një lloj të ngjyrës “kaltër – gjelbër”. Megjithatë, sipas tyre ky nuk mjafton si përshkrim i plotë i përjetimit.

“Kemi parashikuar që nga fillimi se do të dukej si një sinjal krejt i paparë, por nuk e kemi ditur se çka do të bënte truri me të”, ka thënë Ren Ng, inxhinier elektrik në Universitetin e Kalifornisë. “Ishte e papritur. Ishte e pakapshme”.

Siç kanë thënë në këtë grup ekspertësh, ngjyra nuk mund të paraqitet në ndonjë monitor.

Ngjyra e re ka marrë emrin “olo”. Ekspertët kanë thënë se ajo mund të përjetohet vetëm përmes manipulimit me laser në retinë të syrit.

Procesi është i mundur vetëm përmes teknologjisë shumë të avancuar dhe për momentin nuk ka ndonjë mënyrë që publiku i gjerë ta përjetojë këtë ngjyrë. Megjithatë, kjo teknologji mund të ndihmojë në të ardhmen për të kuptuar më mirë shikimin, verbërinë nga ngjyrat apo sëmundje të syrit.

Shkencëtarët kanë thënë se “olo” nuk do të shihet nëpër televizorë apo pajisje të realitetit virtual për një kohë të gjatë.

Studimi i tyre u publikua në “Science Advances”.

