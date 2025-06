Shkenca dhe teknologjia u takuan në Ulqin!

Hapet zyrtarisht punëtoria e parë Bilim Türkiye në Mal të Zi

Bilim Ülgün, një qendër shkencore e themeluar në qytetin e Ulqinit me qëllim të nxitjes së dashurisë për shkencën tek fëmijët dhe rritjes së interesit të tyre për teknologjinë, u hap zyrtarisht më 2 qershor në një ceremoni solemne. Projekti u realizua në bashkëpunim me TİKA, Komunën e Ulqinit, Fondacionin T3 dhe XL Labs, në përputhje me vizionin e Turqisë për Lëvizjen Kombëtare Teknologjike.

Bilim Ülgün tërheq vëmendjen me punëtoritë e saj të dizajnuara për fëmijët e moshës 6–14 vjeç, në kuadër të Programeve Arsimore Bilim Türkiye. Programi përfshin punëtori në fusha si Teknologjia, Astronomia dhe Aviacioni, Shkencat Natyrore, Matematika, Dizajni dhe DENAYAP. Këto punëtori mbështesin zhvillimin e aftësive për të menduar në mënyrë shkencore dhe inkurajojnë kreativitetin e fëmijëve.

Pas Azerbajxhanit, Bilim Ülgün është punëtoria e dytë që realizohet sipas konceptit të Vetëm Një Punëtori dhe njëkohësisht projekti i parë i këtij lloji në Mal të Zi. Projekti ka për qëllim jo vetëm përfitime arsimore, por edhe ndërtimin e një ure kulturore ndërmjet dy vendeve.

Ceremonia e hapjes mblodhi së bashku përfaqësues të nivelit të lartë nga Mali i Zi dhe Turqia. Të pranishëm në ceremoni ishin: Ministrja e Arsimit e Malit të Zi, Andjela Jakšić Stojanović; Ambasadori i Republikës së Turqisë në Podgoricë, Barış Kalkavan; Kryetari i Komunës së Ulqinit, Genci Nimanbegu; Kryetarja e Bordit të Fondacionit T3, Elvan Kuzucu Hıdır; Drejtori i Departamentit të TİKA-s, Uğur Tanyeli; Koordinatorja e Zyrës së TİKA-s në Podgoricë, Nihal Ersoy; dhe Drejtori i Zyrës së Institutit Yunus Emre në Podgoricë, Abdurrahim Türker.

Duke folur në ceremoninë e hapjes, Kryetarja e Bordit të Fondacionit T3, Elvan Kuzucu Hıdır, deklaroi:

“Qendra që po inaugurojmë sot është projektuar në mënyrë të veçantë për të ndihmuar fëmijët të zhvillojnë imagjinatën e tyre, të ushqejnë ndjenjën e kureshtjes dhe të fitojnë aftësi për punë në grup. Fëmijët që do të ndjekin mësimet në Bilim Ülgün do të përjetojnë emocionin e zbulimit, do të mësojnë të zhvillojnë zgjidhje kreative për problemet dhe do të fillojnë ta shohin shkencën si një pjesë të natyrshme të jetës së tyre. Aktualisht, ne operojmë 28 qendra shkencore në pesë shtete — Turqi, Republika Turke e Qipros Veriore, Azerbajxhan, Kirgistani dhe tani edhe Mali i Zi. Deri më sot, mbi 4 milionë nxënës kanë marrë pjesë në qendrat dhe aktivitetet tona në kuadër të programit Bilim Türkiye. Të ndajmë këtë vizion me Malin e Zi për ne është jo vetëm një burim krenarie, por gjithashtu fillimi i një udhëtimi të ri dhe domethënës, të ndërtuar mbi vlera të përbashkëta, miqësi të qëndrueshme dhe ndjenjën e përgjegjësisë.”

Pas fjalimeve të rastit, Kryetarja e Bordit të Fondacionit T3, Elvan Kuzucu Hıdır, së bashku me delegacionin që e shoqëronte, preu shiritin dhe vizitoi punëtoritë në qendër. Ata vëzhguan punën e nxënësve nga afër dhe biseduan një për një me ta për të marrë informacione rreth projekteve që kishin përgatitur.

Bilim Ülgün, përveç se lehtëson qasjen e fëmijëve malazezë në shkencë dhe teknologji, përbën edhe një tregues të rëndësishëm të përkushtimit të Turqisë për të ndarë dijen dhe përvojën e saj me rajonin.



