Shkëlqen Osimhen, Nigeria fiton bindshëm ndaj Mozambique
Kombëtarja e Nigerisë ka shënuar fitore të thellë ndaj Mozambique për t’u kualifikuar në çerekfinale të Kupës së Afrikës.
Nigeria ishte skuadër shumë më e mirë, për të triumfuar me rezultat të thellë 4-0.
Victor Osimhen shënoi pas vetëm dy minutave lojë, por që u anulua nga VAR-i për pozitë jashtë loje.
Ademola Lookman pas asistimit të Akor Adams shënoi nga afërsia me një goditje të fuqishme për të zhbllokuar epërsinë (20’).
Kurse, pas vetëm pesë minutave lojë Victor Osimhen dyfishoi epërsinë për të realizuar nga afërsia (25’).
Dy golashënuesit pastaj bashkëpunuan për golin e tretë. Lookman e gjeti për mrekulli Osimhen që e kishte të lehtë të shënonte në portën e zbrazur (47’).
Fitoren pastaj e vulosi Adams pas një tjetër asisti të Lookman (75’).
Nigeria kësisoj shkon në çerekfinale – ku do të përballet me Egjiptin.