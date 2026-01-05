Shkëlqen Osimhen, Nigeria fiton bindshëm ndaj Mozambique

Shkëlqen Osimhen, Nigeria fiton bindshëm ndaj Mozambique

Kombëtarja e Nigerisë ka shënuar fitore të thellë ndaj Mozambique për t’u kualifikuar në çerekfinale të Kupës së Afrikës.

Nigeria ishte skuadër shumë më e mirë, për të triumfuar me rezultat të thellë 4-0.

Victor Osimhen shënoi pas vetëm dy minutave lojë, por që u anulua nga VAR-i për pozitë jashtë loje.

Ademola Lookman pas asistimit të Akor Adams shënoi nga afërsia me një goditje të fuqishme për të zhbllokuar epërsinë (20’).

Kurse, pas vetëm pesë minutave lojë Victor Osimhen dyfishoi epërsinë për të realizuar nga afërsia (25’).

Dy golashënuesit pastaj bashkëpunuan për golin e tretë. Lookman e gjeti për mrekulli Osimhen që e kishte të lehtë të shënonte në portën e zbrazur (47’).

Fitoren pastaj e vulosi Adams pas një tjetër asisti të Lookman (75’).

Nigeria kësisoj shkon në çerekfinale – ku do të përballet me Egjiptin.

MARKETING

Të ngjajshme

Mediumi i madh britanik: Chelsea po përgatit ofertë 160 milionë euro për Vini Jr

Mediumi i madh britanik: Chelsea po përgatit ofertë 160 milionë euro për Vini Jr

Egjipti me mund eliminon Beninin, kualifikohet në çerekfinale të Kupës së Afrikës

Egjipti me mund eliminon Beninin, kualifikohet në çerekfinale të Kupës së Afrikës

Drilon Islami, përforcimi i parë i Shkëndijës për vitin 2026

Drilon Islami, përforcimi i parë i Shkëndijës për vitin 2026

Manchester Unitedi shkarkon Ruben Amorimin nga posti i trajnerit

Manchester Unitedi shkarkon Ruben Amorimin nga posti i trajnerit

Vedat Muriqi vesh tuta si të Maduros, Nike shet gjithë modelin brenda pak orësh

Vedat Muriqi vesh tuta si të Maduros, Nike shet gjithë modelin brenda pak orësh

Chelsea befason Guardiolën dhe City-in në kohën shtesë, “feston” Arsenali

Chelsea befason Guardiolën dhe City-in në kohën shtesë, “feston” Arsenali