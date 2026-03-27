Shkëlqen Florian Wirtz me dy gola e dy asistime, Gjermania e fiton dramën e shtatë golave ndaj Zvicrës

Shkëlqen Florian Wirtz me dy gola e dy asistime, Gjermania e fiton dramën e shtatë golave ndaj Zvicrës

Kombëtarja e Gjermanisë ka shënuar fitore në miqësoren ndaj Zvicrës, ku u shënuan plotë shtatë gola.

Përballja mes dy kombëtareve ishte tepër e zjarrtë, ku Gjermania triumfoi me rezultat 3-4.

Zvicra e nisi më mirë, ku Granit Xhaka dhuroi një asistim te Dan Ndoye, i cili dribloi për mrekulli dhe me një goditje të fortë e mposhti portierin për të kaluar “Helvetikët” në epërsi (17’).

Sidoqoftë, nëntë minuta më vonë Florian Wirtz harkoi te Jonathan Tah, i cili shënoi nga afërsia për ta barazuar rezultatin (26’).

Zvicra arriti ta rikthejë epërsinë falë Breel Embolo, që shënoi me kokë për të marrë prapë avantazhin (41’).

Sidoqoftë, Gjermania u këndell prapë – këtë herë përmes Serge Gnabry që me një parabolë e barazoi rezultatin (45+2’).

Ylli i Liverpoolit ishte heroi kur me një goditje të fuqishme nga distanca e përmbysi epërsinë ndaj Zvicrës (61’).

Zvicra nuk u dorëzua ku Monteiro bashkëpunoi me Muheim për ta barazuar prapë rezultatin (79’).

Megjithatë, krejt në fund Gjermania e vulosi fitoren falë Wirtz që mori një asistim nga Gross (86’).

Ylli i Barcelonës në listën e ngushtë të Atletico Madridit si zëvendësues i Griezmann

Ylli i Barcelonës në listën e ngushtë të Atletico Madridit si zëvendësues i Griezmann

Carlo Ancelotti jep një deklaratë të ashpër ndaj Neymarit pavarësisht humbjes së Brazilit

Carlo Ancelotti jep një deklaratë të ashpër ndaj Neymarit pavarësisht humbjes së Brazilit

UEFA përzgjedh fotografinë e Kosovës si të preferuarën e javës

UEFA përzgjedh fotografinë e Kosovës si të preferuarën e javës

Trajneri turk ‘frikësohet’: Kosova e fortë, ekip i ashpër dhe i etur për sukses

Trajneri turk ‘frikësohet’: Kosova e fortë, ekip i ashpër dhe i etur për sukses

Mediave serbe u dhemb suksesi i “Dardanëve” – Kosova një hap larg Botërorit

Mediave serbe u dhemb suksesi i “Dardanëve” – Kosova një hap larg Botërorit

Qeveria e Kosovës do të ndajë 500 mijë euro për fitoren e kombëtares së saj ndaj Sllovakisë

Qeveria e Kosovës do të ndajë 500 mijë euro për fitoren e kombëtares së saj ndaj Sllovakisë