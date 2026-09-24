Shkëlqen Faton Ademi me dygolësh, Kosova U21 triumfon në San Marino

Shkëlqen Faton Ademi me dygolësh, Kosova U21 triumfon në San Marino

Kombëtarja e Kosovës U21 ka shënuar fitore në udhëtim te San Marino, në kuadër të kualifikuesve për Kampionatin Evropian U21 2-27.

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Shik.mk

“Dardanët” e rinj ishin larg më të mirë për të dominuar në të gjitha aspektet, për të fituar me rezultat 0-3.

Talenti Faton Ademi shënoi një gol të bukur pas asistimit të Blerton Isufit për të kaluar Kosovën në epërsi (28’).

Ademi u përkujdes edhe për golin e dytë pas një gabimi në mbrojtje (59’).

Kurse, i inkuadruari Laurent Xhylani e vulosi fitoren pas një asistimi të Ademit (62’).

Me këtë triumf, Kosova U21 zë pozitën e katërt me 11 pikë ndërsa San Marino mbetet në fund pa pikë.

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