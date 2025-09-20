Shkelja e hapësirës ajrore në Estoni, vendi i NATO-s thirrje për të rrëzuar avionët luftarakë rusë që kalojnë kufirin
NATO duhet të rrëzojë avionët luftarakë rusë, tha Ministri i Mbrojtjes i Lituanisë, Dovile Sakaliene. Komentet e saj erdhën pasi Estonia, fqinja e Lituanisë, akuzoi Rusinë për shkelje të hapësirës së saj ajrore.
“Duhet të jemi seriozë”, tha Sakaliene në një postim në X, duke pretenduar se Rusia “i testoi kufijtë e bllokut për një arsye”.
“Turqia dha një shembull 10 vjet më parë”, shtoi ministri, duke iu referuar një incidenti në të cilin Forcat Ajrore Turke rrëzuan një bombardues rus mbi Siri, ku Moska po ndihmonte qeverinë e Presidentit të atëhershëm Bashar Assad kundër grupeve ekstremiste.
Estonia – një shtet baltik dhe anëtar i NATO-s – pretendoi më parë këtë javë se tre avionë ushtarakë rusë shkelën hapësirën e saj ajrore për 12 minuta, në atë që e quajti një inkursion “të paprecedent dhe të paturpshëm”. Ministria ruse e Mbrojtjes e mohoi akuzën, duke thënë se avionët e saj fluturuan mbi ujërat neutrale të Detit Baltik, më shumë se 3 km nga ishulli Vaindloo i Estonisë, “pa shkelur hapësirën ajrore estoneze”, si pjesë e një fluturimi rutinë.
Talini kërkoi gjithashtu konsultime urgjente me anëtarët e tjerë të NATO-s sipas Nenit 4 të traktatit të bllokut. Incidenti ndodhi vetëm disa javë pasi Polonia – një tjetër anëtar i NATO-s – akuzoi Rusinë për dërgimin e të paktën 19 dronëve në hapësirën e saj ajrore, një veprim që Moska e mohoi gjithashtu. Blloku u përgjigj duke rritur patrullimet ajrore mbi Poloni.