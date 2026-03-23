Shkelet hapësira ajrore e Lituanisë, droni rrëzohet në kufirin me Bjellorusinë
Ushtria e Lituanisë tha të hënën se një dron kishte hyrë në hapësirën ajrore të vendit dhe u rrëzua në një liqen të mbuluar me akull rreth 20 km nga kufiri i Bjellorusisë.
Mbeturinat e gjetura rreth një vrime në akull besohet se janë nga një dron, tha një zëdhënës i ushtrisë.
Pamjet e kamerave të sigurisë gjatë natës, të publikuara nga transmetuesi publik i Lituanisë, LRT, përfshinin rreth 40 sekonda tinguj gumëzhitjeje të ndjekur nga një shpërthim i fortë, me ato që dukeshin si copa mbeturinash të flakta që fluturonin lart.
“Ne jemi shumë afër Bjellorusisë. Supozimi më i mundshëm është se ka ardhur nga ky vend”, tha zëdhënësi i ushtrisë Gintautas Ciunis.
Ai tha se nuk u gjet asnjë lëndë shpërthyese në liqen.
Ndërkohë, kryeministrja Inga Ruginiene ka thirrur një konsultim të Komisionit të Sigurisë Kombëtare për të martën për të diskutuar incidentin.
Lituania vitin e kaluar i kërkoi NATO-s më shumë mbrojtje ajrore pasi dronët ushtarakë nga Bjellorusia zbarkuan në territorin e saj dy herë në korrik 2025. Inteligjenca lituaneze tha më parë këtë muaj se të dy dronët kishin hyrë në Lituani aksidentalisht.