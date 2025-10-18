Shkatërroi posterët e një partie politike, privohet nga liria 33 vjeçari nga Kavadari

Shkatërroi posterët e një partie politike, privohet nga liria 33 vjeçari nga Kavadari

Sektori për Punë të Brendshme në Veles ka njoftuar për arrestimin e një personi të dyshuar për dëmtimin e materialeve propaganduese të një partie politike, në prag të zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut.

Sipas njoftimit zyrtar, sot në orën 02:45 të mëngjesit, zyrtarët e Policisë së Kavadarit kanë arrestuar A.Gj., 33 vjeç, banor i fshatit Vataçë. Ai dyshohet se, në bashkëpunim me persona të tjerë, ka shkatërruar posterët e një partie politike në qytetin e Kavadarit dhe rrethinën.

“A.Gj. është ndaluar në stacionin policor dhe, pas dokumentimit të plotë të ngjarjes, ndaj tij do të ngrihet kallëzim përkatës,” thuhet në njoftimin e SPB – Veles.

MARKETING

Të ngjajshme

KSHZ refuzoi shtatë dhe pranoi tre ankesa për të drejtën personale të votimit

KSHZ refuzoi shtatë dhe pranoi tre ankesa për të drejtën personale të votimit

Policia gjeti marihuanë në një banesë në rajonin e Shkupit, privohet nga liria një person

Policia gjeti marihuanë në një banesë në rajonin e Shkupit, privohet nga liria një person

Ndihma nga “Anija e Mirësisë” e 17-të e Turqisë vazhdon të shkarkohet nga porti egjiptian Al Arish për në Gaza

Ndihma nga “Anija e Mirësisë” e 17-të e Turqisë vazhdon të shkarkohet nga porti egjiptian Al Arish për në Gaza

Privohet nga liria 32 vjeçari nga Ohri, policia i sekestroi armë pa leje

Privohet nga liria 32 vjeçari nga Ohri, policia i sekestroi armë pa leje

Incidentet në kufi, Pakistani dhe Afganistani zhvillojnë bisedime pas sulmeve të fundit

Incidentet në kufi, Pakistani dhe Afganistani zhvillojnë bisedime pas sulmeve të fundit

Pamjet ajrore tregojnë shkatërrime të gjera në Gaza pas armëpushimit

Pamjet ajrore tregojnë shkatërrime të gjera në Gaza pas armëpushimit