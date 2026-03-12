Shkatërrim masiv në Sheshin Resalat të Teheranit pas sulmeve SHBA-Izrael që vranë të paktën 40 persona
Sheshi Resalat në lindje të kryeqytetit Teheran është dëmtuar rëndë pas sulmeve ajrore të përbashkëta të SHBA-së dhe Izraelit, të cilat vranë të paktën 40 persona dhe shkatërruan disa ndërtesa, raporton Anadolu.
Pamjet tregojnë shkatërrime të mëdha në shesh, ku operacionet e kërkim-shpëtimit vazhdojnë për të gjetur të paktën 20 persona të bllokuar nën rrënoja.
Ekipet e shpëtimit dhe makineritë e rënda po pastrojnë grumbujt e mëdhenj të rrënojave, ndërsa banorët përpiqen të shpëtojnë sendet personale nga shtëpitë e tyre të shkatërruara.
Bombardimi vdekjeprurës është pjesë e një fushate më të gjerë ushtarake të SHBA-së dhe Izraelit të nisur më 28 shkurt, e cila ka vrarë rreth 1.300 persona dhe ka plagosur më shumë se 10.000 të tjerë në të gjithë Iranin.
Në përgjigje, Teherani ka nisur sulme hakmarrëse me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane.