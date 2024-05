Shkarkoni iOS 17.5.1 tani për të rregulluar problemin e rishfaqjes së fotove të fshira

Asnjë telefon nuk është imun ndaj gabimeve, por një problem veçanërisht shqetësues u shfaq me iOS 17.5, ku fotot e fshira më parë filluan të rishfaqen për disa përdorues. Ky problem madje preku imazhet që ishin “fshirë përgjithmonë”, me disa përdorues që raportuan se fotografitë e vjetra deri në vitin 2010 po rikuperoheshin.

Problemi nuk ishte i kufizuar vetëm në fotografi, por edhe mesazhet zanore të fshira po rishfaqen. Ky është një problem i madh sepse disa nga ato imazhe mund të përmbajnë përmbajtje të ndjeshme ose thjesht gjëra që përdoruesit nuk duan t’i shohin më.

Për fat të mirë, Apple tani ka lëshuar një rregullim për këtë problem me iOS 17.5.1. Kompania tha në shënimet e përditësimit se ky është një rregullim për “një çështje të rrallë ku fotografitë që pësuan dëmtim të bazës së të dhënave mund të rishfaqen në bibliotekën e fotografive edhe nëse ato fshiheshin”.

Ky përditësim nuk përfshin asgjë tjetër përveç “rregullimeve të rëndësishme të gabimeve” të paemërtuara, kështu që nuk është një përditësim i madh i softuerit. Megjithatë, duke qenë se përfshin rregullime të gabimeve, ia vlen ta shkarkoni, veçanërisht nëse keni pasur një problem me rishfaqjen e fotove.

Përveç këtij gabimi, versioni i ri i iOS 17.5 solli një sërë veçorish të dëshirueshme, duke përfshirë paralajmërime për gjurmimin e palëve të treta, përmirësime në Apple News Plus dhe aftësinë për të shkarkuar aplikacione drejtpërdrejt nga faqet e internetit për përdoruesit në BE. Përditësimin iOS 17.5.1 mund ta gjeni te cilësimet: Settings > General > Software Update dhe ekziston edhe versioni iPadOS 17.5.1 për pajisjet iPad.

Shpresojmë se me këtë përditësim imazhet e fshira do të zhduken përgjithmonë, por kjo çështje thekson se me softuer dhe veçanërisht me cloud, nuk mund të jeni kurrë plotësisht të sigurt se skedarët tuaj të fshirë janë fshirë në të vërtetë.

