Shirat e rrëmbyeshëm shkaktojnë përmbytjen e tendave të palestinezëve në Gaza
Tendat e palestinezëve të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të sulmeve izraelite në Rripin e Gazës, u përmbytën përsëri nga shirat e rrëmbyeshëm, raporton Anadolu.
Sipas dëshmitarëve okularë, dhjetëra tenda të palestinezëve u përmbytën në zonën Mawasi të qytetit Khan Younis, në jug të Rripit të Gazës. Disa tenda u rrëmbyen nga uji i shiut dhe u shkatërruan, ndërsa të tjerat u rrëzuan nga erërat e forta.
Zëdhënësi i Bashkisë së Khan Younis, Saib Lakan tha për Anadolu se “Situata në qytet është seriozisht katastrofike për shkak të shkatërrimit të konsiderueshëm të rrugëve, rrjeteve të ujit dhe kanalizimeve, si dhe sistemit të kullimit të ujërave të shiut nga qeveria pushtuese izraelite”.
Lakan deklaroi se aktualisht ka afërsisht 900.000 njerëz në Khan Younis, përfshirë persona të zhvendosur dhe banorë, të cilët po përballen drejtpërdrejt me efektet e motit.
Ai deklaroi se ushtria izraelite ka shkatërruar gjithsej 220.000 metra rrugë gjatë dy viteve të sulmeve, ekuivalente me më shumë se 90 për qind të infrastrukturës, dhe theksoi se ekipet komunale po luftojnë për t’u përballur me këtë shkatërrim për shkak të mungesës së burimeve dhe pamundësive.
Lakan shpjegoi se ekipet e emergjencës në Khan Younis po punojnë me burime primitive dhe pajisje të mirëmbajtura dobët, veçanërisht për të shpëtuar palestinezët që jetojnë në tenda. Ai e përshkroi situatën në Khan Younis si “një skenë të errët dhe tragjike”.