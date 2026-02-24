Shirat e rrëmbyeshëm përmbytën tendat e palestinezëve në Gaza
Shirat e rrëmbyeshëm përmbytën tendat që strehonin palestinezët e zhvendosur në të gjithë Rripin e Gazës herët sot në stuhinë e parë dimërore që godet territorin që nga fillimi i muajit të shenjtë musliman të Ramazanit, raporton Anadolu.
Një sistem moti solli shi dhe temperatura në rënie në Gaza të hënën vonë dhe pritej të lehtësohej deri sot në mbrëmje, tha meteorologu Laith Al-Alami në një postim në kompaninë amerikane të mediave sociale Facebook.
Mbrojtja Civile e Gazës tha se ekipet e saj morën thirrje të shumta për ndihmë gjatë natës duke raportuar kampe të përmbytura të zhvendosjeve të shkaktuara nga reshjet e rrëmbyeshme. Ekipet e shpëtimit shpëtuan disa familje pasi ujërat e përmbytjes përmbytën tendat e tyre në zonën Al-Mawasi në perëndim të qytetit Khan Younis në Gazën jugore, tha agjencia.
Dëshmitarët i thanë Anadolu-t se uji i shiut përmbyti edhe tendat në perëndim të qytetit të Gazës, veçanërisht në lagjen Al-Rimal dhe pranë zonës së portit. Videot e qarkulluara në mediat sociale treguan tendat e përmbytura në Al-Rimal ndërsa banorët luftuan për të gjetur zgjidhje për të parandaluar dëme të mëtejshme.
Që nga dhjetori, një seri stuhish dimërore kanë përmbytur ose rrëzuar dhjetëra mijëra tenda dhe kanë shkaktuar shembjen e ndërtesave tashmë të dëmtuara, të goditura më parë nga sulmet izraelite, ku humbën jetën dhe u plagosën dhjetëra palestinezë. Disa vdiqën nga i ftohti ekstrem.
Rreth 1.9 milionë nga 2.4 milionë banorët e Gazës mbeten të zhvendosur dhe jetojnë në tenda të vjetra, pa nevojat themelore pasi Izraeli shkatërroi shtëpitë e tyre gjatë luftës.
Edhe pse një marrëveshje armëpushimi hyri në fuqi më 10 tetor 2025, kushtet e jetesës nuk janë përmirësuar ndjeshëm, me Izraelin që vazhdon të bllokojë hyrjen e dërgesave të ndihmave dhe materialeve të strehimit, duke përfshirë tendat dhe shtëpitë e lëvizshme.
Izraeli nisi fushatën e tij ushtarake më 8 tetor 2023, duke vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë, duke plagosur mbi 171 mijë të tjerë dhe duke shkatërruar infrastrukturën civile.