Shilegov: Nuk do të flitet për dorëheqjen e Zaevit

“Do të diskutohen shumë gjëra, duke filluar nga covidi, energjetika dhe gjendja politike në shtet, ndërsa pastaj do të sjellim vendime adekuate. Kjo është një mbledhje e rregullt e cila ishte caktuar për të martën, mirëpo u shty për shkak të tragjedisë e cila ndodhi të shtunën në Bullgari, deklaroi Petre Shilegov para mbledhjes së Komitetit Ekzekutiv të LSDM-së.

“Nuk diskutohet për dorëheqjen e liderit Zoran Zaev, megjithatë duhet të rishikojmë disa pozicione serioze të cilat kanë të bëjnë me formimin e shumicës së re, hyrjen e Alternativës në Qeveri. Mendoj se është e sigurtë që kjo do të ndodhë dhe pres që kjo do të jetë primare në këtë debat dhe formimi i Qeverisë”, deklaroi Shilegov /SHENJA/