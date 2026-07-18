Shifra tronditëse: Ja sa para kanë shpenzuar tifozët e Argjentinës për ta ndjekur Botërorin
Pasioni i tifozëve argjentinas për kombëtaren e tyre ka arritur përmasa të jashtëzakonshme edhe jashtë fushës së lojës, teksa mbështetja për ekipin në Kupën e Botës u ka kushtuar një shumë marramendëse.
Sipas vlerësimeve të fundit, tifozët e Argjentinës pritet të shpenzojnë gjithsej rreth 513 milionë dollarë për të ndjekur ekipin e tyre në turneun më të madh të futbollit.
Deri më tani, rreth 45 mijë tifozë argjentinas kanë udhëtuar drejt vendeve pritëse të Botërorit për të qenë pranë kombëtares.
Kjo shifër është rreth 30 për qind më e lartë krahasuar me numrin e tifozëve që udhëtuan në Kupën e Botës së kaluar, duke dëshmuar entuziazmin e jashtëzakonshëm që ka shoqëruar ekipin.
Me Argjentinën tashmë të kualifikuar në finale, pritet që edhe 4.500 tifozë të tjerë të mbërrijnë në Shtetet e Bashkuara gjatë orëve në vijim për ta mbështetur ekipin në sfidën vendimtare ndaj Spanjës.
Shpenzimet janë të konsiderueshme. Mesatarisht, çdo tifoz argjentinas ka shpenzuar rreth 13 mijë dollarë, duke përfshirë udhëtimet, akomodimin, biletat e ndeshjeve, transportin dhe shpenzimet e tjera gjatë qëndrimit.
Vetëm ardhja e 4.500 tifozëve të fundit pritet të shtojë edhe rreth 58 milionë dollarë në ekonominë e turneut, duke e çuar faturën totale të tifozëve argjentinas në rreth 513 milionë dollarë.
Shifrat tregojnë qartë se për tifozët e Argjentinës, mbështetja për kombëtaren nuk ka çmim.
Ata janë të gatshëm të përshkojnë mijëra kilometra dhe të investojnë shuma të mëdha financiare vetëm për të qenë pranë ekipit në momentet më të rëndësishme të historisë së tij.