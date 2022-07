Shi i rrymbyshëm dhe erë e fuqishme në Shkup

Kryeqyteti është përballur me shi të rrëmbyshëm për disa orët e pasditës. Shiu i shoqëruar me erë të fuqishme ka rrëzuar disa pemë dhe çati duke shkaktuar dëme materiale, sidomos në veturat e parkuara në afërsi të drunjve. Shiu i rrëmbyshëm ka mbushur me ujë shumë rrugë, të cilat nuk kanë kanalizim efikas atmosferik. /SHENJA/